Стало известно, какое наследство оставил Паша Техник

Паша Техник, ушедший из жизни 4 апреля, успел обеспечить жилплощадью маленького сына. Он рассказывал ранее в одном из интервью, что приобрел жилье.

«Квартиру купил, но это больше жена довольна. Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — говорил он.

Также у музыканта, по его словам, была недвижимость в Перово и Некрасовке, размер и стоимость которой пока не обнародовались, пишет СтарХит.

Тогда же Паша заявлял, что несмотря на употребление запрещенных веществ и частые срывы, ему удавалось неплохо зарабатывать и жить на широкую ногу.

Виновным в смерти Паши Техника грозит смертная казнь

Последние несколько дней пользователи внимательно следили за здоровьем скандально известного рэпера, настоящее имя которого Павел Ивлев. Артист больше недели находился в коме в одной из больниц Пхукета: медики не давали никаких прогнозов и не исключали летального исхода. Несмотря на все старания врачей и близких спасти Пашу не удалось: он скончался.