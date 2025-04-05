Сафронов раскрыл пророчество Папы Римского

Никас Сафронов был приглашен на встречу с Папой Римским в Ватикане. По словам художника, в разговоре с ним понтифик назвал две главные составляющие, которые могут объединить мир. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Когда я встречался с Папой Римским, он назвал две вещи, которые помогут объединить все страны миры, - духовность и культура. Я с ним полностью согласен. Это именно то, что сейчас нам всем просто необходимо», - объяснил живописец.

Народный художник РФ также рассказал, что никогда не изучает предсказания экстрасенсов и ясновидящих – он не относится к ним всерьез.

Сафронов убежден, что для того, чтобы у пришло светлое будущее, нужно не читать прогнозы медиумов, а молиться.

«Я сам молюсь дважды в день: утром, когда просыпаюсь, и потом перед сном. В первую очередь за то, чтобы мир восстановился на планете», - сказал Никас.

Ранее Никас Сафронов рассказал, что жизнь стала слишком дорогой — в какие-то моменты ему приходится брать деньги из накоплений. Художник тратит, по его словам, по три миллиона рублей в месяц.