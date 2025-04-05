Соседов высказался о своем будущем после скандала

Сергей Соседов устроил скандал в финале юбилейного сезона шоу «Суперстар». Он заявил, что не признает итогов телевизионного конкурса, в котором Азизу «засудили» из-за ее характера.

© YouTube

Журналисты «Московского Комсомольца» поинтересовались у музыкального критика, не беспокоится ли он за свою дальнейшую работу в проекте.

«Откуда я могу знать, что будет дальше? У меня, в отличие от многих других телевизионных ведущих, нет блата и высоких покровителей. То, что я имею на сегодняшний день, я сам, как говорится, добился своей энергией, своим обаянием, знаниями и талантом. Меня могут выгнать в два счета отовсюду, пинком под зад просто. Как это было, когда меня абсолютно внезапно и бесцеремонно выгнали из программы «За гранью», - ответил Соседов.

Ранее во время своего творческого вечера в Москве Сергей Соседов высказался о Лере Кудрявцевой, с которой занимает кресла жюри в шоу «Суперстар!» на НТВ. Музыкальный критик раскритиковал лексикон, который использует телеведущая в своих комментариях после выступлений участников проекта.