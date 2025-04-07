Экс-жена миллиардера Лебедева снялась в тренче на голое тело

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в тренче на голое тело. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Елена Перминова была запечатлена в разных образах на улицах Парижа. На одном из кадров модель предстала перед камерой в длинном бежевом тренче, черных колготках и туфлях на каблуках. Манекенщица собрала волосы в небрежный низкий пучок и сделала макияж в естественном стиле. На других кадрах блогерша позировала в черном прозрачном топе без бюстгальтера и брюках, кожаном мини-платье и пальто, водолазке и юбке.

25 декабря Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет.

Позже блогершу заподозрили в романе с украинским манекенщиком. Журналисты обратили внимание, что Елена Перминова и Тарас Романов оставляют комментарии под постами друг друга в социальных сетях и обмениваются лайками. Кроме того, новогодние праздники модель провела в Тулуме, где в то же самое время отдыхал молодой человек.

В начале марта Елена Перминова впервые вышла в свет с возлюбленным. Они появились на гала-ужине в Париже.