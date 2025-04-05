Участник «Маски» рассказал о судьбе необычной броши — подарка от Киркорова

Певец Ярослав Сумишевский, выступивший в шоу «Маска» в костюме окуня, рассказал, что сделал с «рыбьей» брошью, подаренной ему Филиппом Киркоровым. Об этом пишет МК.

Киркоров подарил Сумишевскому брошь-подвеску в виде рыбки, инкрустированную 100 камнями. Впоследствии артист носил ее на протяжении всего выступления в телешоу.

Сумишевский рассказал, что ему было очень приятно получить такой подарок от Филиппа Киркорова. При этом он не уверен, что сможет носить брошь в повседневных условиях, без соответствующего костюма, «так как она дорогостоящая».

«По моим ощущениям, там более 100 переливающихся страз! Но свое место эта рыбка в доме точно найдет — займет почетное место среди моих музыкальных наград. Планирую разместить ее в специальном боксе, где она будет висеть, радовать меня и вдохновлять на новое творчество», — поделился артист.

Он добавил, что подвеска станет его талисманом во время знаковых выступлений. Например, это концерт в Кремле, к которому певец сейчас готовится.