Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника

Стас Пьеха дал понять, что лучше многих понимает трагедию Паши Техника. Музыкант скончался вчера в больнице Таиланда от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии и отказа органов. Об этом пишет издание thevoicemag.

Внук Эдиты Пьехи, который сам боролся с зависимостью, считает, что Павел сам выбрал свой путь.

«Жаль, но мы сами выбираем — бороться или сдаться...», — отметил Стас.

Пьеха напомнил, что уже более 10 лет руководит клиникой, в которой помогают людям избавиться от зависимости. Павлу требовался серьезный курс реабилитации, длиною в год. Рэпер считал, что не может себе этого позволить.

«Мы вылечили тысячи. Выживут лишь те, кто ходит выздоравливать как на работу. И да, мне всех жаль, но мы тут бессильны!» — поделился Пьеха.

Паша Техник в 2003 году вместе с друзьями создал рэп-группу «Контейнер» (Kunteynir).

В 2008 году Паша Техник был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в хранении и распространении наркотиков.

После выхода на свободу в 2013 году Ивлев вновь возвращается к музыкальной деятельности. Павлу так и не удается побороть наркотическую зависимость. Артист несколько раз попадает в реабилитационные центры, которые приносят ему лишь временное облегчение.

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27 марта 2025 года артист попал в реанимацию. По данным СМИ, Техник мог отравиться запрещенными веществами на вечеринке в Таиланде.

4 апреля Паша Техник скончался в больнице.