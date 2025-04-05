Сафронов озвучил свои ежемесячные траты

Никас Сафронов рассказал, что жизнь стала слишком дорогой — в какие-то моменты ему приходится брать деньги из накоплений. Художник тратит, по его словам, по три миллиона рублей в месяц.

«В основном все, что приходит, трачу. Конечно, у меня имеется определенная подушка безопасности, но я ее создал давно. В последнее время мне приходится оттуда что-то забирать, так как времена непростые и жизнь сегодня дорогая», — признался он.

Никас помогает трем братьям, сестре и время от времени детям. К тому же, работают сотрудники, которым нужно платить зарплату.

Живописец также выплачивает стипендии талантливым студентам, пишет Ura.ru.

«В среднем я трачу в месяц от трех и более миллионов рублей. Для простого человека, конечно, сумма огромная. Для меня это — постоянные траты. На себя я трачу немного. В известных брендах не хожу, в дорогих ресторанах не питаюсь. Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка», — отметил Сафронов.

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Ранее Никас Сафронов продал одну из своих картин музею в арабской стране. Ее стоимость составила около 42,9 миллиона рублей. Как отметил художник, большая часть этих средств уйдет на благотворительность