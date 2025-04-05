СМИ: у жениха Дайнеко обнаружены многомиллионные долги

Виктория Дайнеко недавно сообщила, что выходит замуж за Беркели Овезова. Жениху певицы 38 лет, по образованию он геолог, но занимался бизнесом. Правда, как стало известно журналистам издания Super, в настоящий момент Овезов погряз в долгах.

Так, его бывшая супруга подала в суд за неуплату алиментов на двоих дочерей, а также на лишение его родительских прав. Бывшая теща судилась с Беркели, обвинив его в неосновательном обогащении. Людмила одолжила Овезову деньги на развитие бизнеса и личные расходы, которые он не вернул. Но из-за отсутствия расписки от Беркели о займе средств иск она проиграла.

74 тысячи рублей мужчина должен Федеральной налоговой службе. А Федеральная служба судебных приставов требует взыскать с жениха Дайнеко в общей сложности 6,5 миллионов рублей.

В 2023 году Виктория Дайнеко начала встречаться с Беркели. Певица признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.