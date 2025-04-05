Пугачева с супругом на концерте Козловского сидели на последнем ряду

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* видели на выступлении Данилы Козловского в Лимасоле на Кипре. Козловский остался без заработка в России и теперь пытается гастролировать за рубежом, пишет АиФ.

Русскоязычная публика обратила внимание на то, что звездная пара не заняла VIP-места, а разместилась в последнем ряду. Возможно, это было сделано для того, чтобы привлекать меньше внимания.

Пугачева сохраняла спокойствие в течение всего спектакля и поднялась с места лишь для финальных аплодисментов.

Депутат Милонов призвал признать Пугачеву иноагентом

Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.