Самбурская заявила, что пожертвовала семьей ради карьеры

Настасья Самбурская объявила о разрыве с «самым лучшим мужчиной». Он очень хотел детей, но Самбурская рожать наследников отказалась.

«Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но я поняла, что не могу сейчас отказаться от карьеры в пользу семьи. Не готова... Мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей», – рассказала актриса.

Самбурская строила карьеру, преодолевая множество трудностей. Чтобы осуществить свою мечту и стать артисткой и певицей, она работала парикмахершей, реквизитором в провинциальном театре, поваром и официанткой, пишет издание 7days.

Кстати, Настасья уже говорила о том, что «у нее нет цели рожать для себя».

Ранее Самбурская ответила на вопрос о том, что должна сделать каждая девушка в своей жизни.