Пригожин рассказал об обиде на Ивлееву

Иосиф Пригожин в интервью одному из YouTube-каналов рассказал историю о том, как Ивлеева пригласила его с супругой Валерией к себе на шоу.

«У нее же там мат-перемат. Мы отснялись, потратили время — два часа дороги, визажисты… Убитый день. Бесплатно пришли», -отметил продюсер.

В эфир выпуск не вышел – его создатели посчитали, что нужное количество просмотров он не наберет. Об этом героев шоу даже не поставили в известность. Когда Пригожин начал задавать вопросы, то получил резкий ответ, информирует 5 Канал.

«Мне позвонил ее директор. „Что, тебе денег дать?“ — в таком тоне. Я офигел от такого хамства, она даже не извинилась. Для меня такие люди перестают существовать. Да, я не разделяю того, что Филипп на нее наехал. И он сказал, что она перед ним не извинилась. Так она и перед нами не извинилась», - констатировал он.

Пригожин рассказал о своем здоровье

Продюсер Иосиф Пригожин осуществил давнюю мечту в свой день рождения. На 56-летие он сел на шпагат. Правда, пока еще не такой, как у Волочковой, как подметили некоторые пользователи Сети.