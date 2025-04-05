Бывшая жена Паши Техника назвала виновных в его гибели

Экс-супруга покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая сделала громкое заявление о причинах смерти музыканта. По ее словам, к трагедии причастны тайские наркодилеры и медицинские работники, наблюдавшие артиста.

«Зная, что Паша закодирован от опиатов, они все равно его поили опиатами», – заявила Ева Карицкая.

Бывшая жена скончавшегося 4 апреля рэпера Паши Техника опубликовала шокирующие подробности последних дней жизни музыканта. В своем Telegram-канале она прямо обвинила тайских наркодилеров в гибели исполнителя.

Согласно заявлению Карицкой, неизвестные лица в Таиланде намеренно напоили рэпера опиатами, несмотря на то что он проходил лечение от зависимости и был закодирован от психотропных веществ. Бывшая супруга покойного не ограничилась обвинениями в адрес наркоторговцев – в список виновных она также включила врачей, наблюдавших артиста в последние дни жизни.

Стало известно, где похоронят Пашу Техника

Карицкая намерена довести расследование до конца и привлечь к ответственности всех причастных к трагедии. Напомним, что 27-летний рэпер скончался 4 апреля в тайской больнице, куда был доставлен неделей ранее в крайне тяжелом состоянии. По словам медиков, шансы артиста на выживание изначально оценивались как минимальные.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что стала известна причина смерти Паши Техника.