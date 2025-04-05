Умер режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги»

Режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков скончался в возрасте 59 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Арина Бородина.

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«Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70», — поделилась Бородина.

Коротков родился в 1955 году в городе Печоры в республике Коми. Он принимал участие в написании сценариев к таким фильмам как «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта.

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