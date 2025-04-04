Названа предполагаемая причина смерти Паши Техника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Плюшки/YouTube

Причиной смерти Паши Техника стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. У рэпера также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Его подключили к аппарату ЭКМО, потому что легкие тоже уже перестали функционировать. В результате сепсис перешел в септический шок, что привело к смерти.

Накануне сообщалось, что Паша Техник скончался в больнице.

В конце марта стало известно, что артист был госпитализирован с острым отравлением в больницу Таиланда. Карицкая отмечала, что ее бывшего супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.