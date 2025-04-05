Гуф рассказал о своей последней встрече с Пашей Техником в рехабе

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) прокомментировал кончину соратника - Паши Техника. В разговоре с Super! Долматов отметил: последний раз он виделся с Техником 8 марта - в рехабе.

Гуф запомнит Пашу как "очень умного, порядочного, веселого, классного парня", причем - "гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса".

Долматов акцентировал: они с покойным "не были супердрузьями", но артисты "всегда радовались друг другу и общались на взаимоуважении".

Рэпер Гуф сообщил, что Пашу ему жалко, но, в то же время, Долматов был "как будто уже готов к такой новости еще неделю назад, когда узнал, насколько там все плохо".

"Я очень любил Пашка. Земля пухом", - резюмировал Гуф, добавляя, что сам он "сделал для себя выводы о последствиях зависимостей". "Я задумался уже давно, я не торчу! Я не охочусь на смерть", - клянется музыкант.

О смерти Паши Техника стало известно накануне. Павел умер в госпитале в Таиланде не выходя из комы, перед этим у рэпера стали отказывать органы.