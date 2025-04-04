Рэпер Гуф прокомментировал смерть Техника

Рэпер Гуф заявил, что будет скучать по Паше Технику. Об этом он написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Спи спокойно брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — написал Гуф.

Он также опубликовал архивное совместное фото.

Накануне сообщалось, что Паша Техник скончался в больнице.

В конце марта стало известно, что артист был госпитализирован с острым отравлением в больницу Таиланда. Карицкая отмечала, что ее бывшего супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.