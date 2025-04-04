Стало известно, где похоронят Пашу Техника

Тело рэпера и блогера Павла Ивлева, более известного под сценическим псевдонимом Паша Техник, доставят на самолете из Таиланда в Россию для захоронения в Москве. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

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О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. 27 марта рэпера экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя несколько дней доктора констатировали, что у артиста поражено практически 100 процентов легких. Менеджер Ивлева Марк Флинк рассказал, что в Таиланде нет необходимых для лечения блогера лекарств.

Названа предполагаемая причина смерти Паши Техника

4 апреля рэпер пережил клиническую смерть, но медикам удалось завести его остановившееся сердце. Позднее Карицкая сообщила, что самочувствие рэпера резко ухудшилось, и его захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать смерть. Предварительно, артист умер из-за септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.