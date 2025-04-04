Пашу Техника захотели отключить от аппарата жизнеобеспечения и констатировать его смерть

Врачи хотят отключить рэпера Пашу Техника (настоящая фамилия Ивлев) от аппарата и констатировать его смерть. Состояние рэпера внезапно стало хуже, сообщает издание «СтарХит» в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что сейчас его жена с российским врачом едут в госпиталь.

Ранее сообщалось, что Паша Техник пережил клиническую смерть. Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Ева Карицкая сообщила, что на спасение музыканта требуется 5 миллионов бат (более 12 миллионов рублей).