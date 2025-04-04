В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон

В США арестовали мужчину, которого актриса Скарлетт Йоханссон обвиняла в навязчивом преследовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Речь идет о 48-летнем Майкле Джозефе Брэнхеме, на которого Йоханссон пыталась добиться получения запрета на приближение еще в 2024 году. Мужчина утверждает, что является отцом одного из детей актрисы, непристойно отзывает о ней в соцсетях и несколько раз без спроса появлялся в ее доме в ноябре 2023 года. Однако тогда усилия Йоханссон не дали никаких результатов.

Теперь же ситуация изменилась, поскольку сталкер перешел к угрозам — в мессенджере посещаемого им коммерческого онлайн-университета он написал, что взорвет студию Saturday Night Live, где работает муж актрисы Колин Джост.

«В четверг вечером он предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинениям в особо тяжких преступлениях, включая ложное сообщение о происшествии и угрозу причинения массового вреда. Его поместили под залог в размере 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов по залоговому обязательству», — говорится в тексте.

Кроме того судья выдала охранные ордера для Йоханссон и Джоста.