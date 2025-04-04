Популярная телеведущая во второй раз победила рак

Популярная американская телеведущая Саманта Харрис заявила, что полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

Харрис отметила, что прошла необходимый курс операций и полностью избавилась от болезни, которую врачи повторно обнаружили в конце прошлого года. Телеведущая заверила, что хорошо себя чувствует.

«Я считаю себя свободной от рака (...) Цель сейчас — убедиться, что мое тело не станет пристанищем для любых циркулирующих опухолевых клеток, которые решат обосноваться в органе-хозяине», — добавила она.

Харрис также заявила, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.

Ранее сообщалось, что популярный американский телеведущий Дэйв Кулье победил рак через пять месяцев после того, как ему поставили диагноз. Ведущий проходил лечение от злокачественного поражения лимфатической системы.