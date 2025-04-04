Рэперу P. Diddy предъявлено новое обвинительное заключение

Федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили американскому рэп-исполнителю Шону Комбсу, известному как P. Diddy, новое обвинительное заключение в торговле людьми, а также в перевозке лиц для вовлечения в проституцию.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ.

Таким образом, количество пунктов обвинения против Комбса возросло до пяти.

Судебный процесс по его делу начнётся 5 мая.

Ранее суд отклонил обвинения в рэкете против рэпера Р. Diddy.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT предположил, что рэпер P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, педофилии и изнасилованиях, может остаток жизни провести за решёткой.