«Такого не делали!»: Анна Асти предложила посмотреть на нее «с другой стороны»

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала, что костюмы и сценические решения удивят зрителей ее летних стадионных концертов, добавив, что шоу откроют ее с неожиданной стороны. Об этом исполнительница сообщила после кастинга танцоров на предстоящие выступления. На событии присутствовал специальный корреспондент НСН.

Летом 2025 года артистка представит в Москве и Санкт-Петербурге новое шоу под названием «Царица». Выступление в столице пройдет 14 июня на «ВЭБ Арене», а через неделю состоится концерт на «СКА Арене» в городе на Неве. Ожидается, что стадионные шоу соберут больше 50 тысяч зрителей. Певица представит там не только известные хиты, но и премьеры новых песен. По словам Анны Асти, ее творческая команда активно продолжает подготовку.

«Мы готовим что-то необычное для себя, что будет интересно нам и зрителю. Хотим поэксперементировать со своими возможностями, с тем, что сможем воплотить в жизнь, а если не сможем – научимся. Мы такого еще не делали, это всегда внутренний рост, большая работа, нахождение единомышленников, которые верят в тебя, расширение аудитории. Надеюсь, многие люди посмотрят на меня с другой стороны, поймут, какая это масштабная и хорошая работа. Мы каждый день встречаемся, обсуждаем костюмы, песни. Смотрим тест-версии сцены», - заявила она.

Артистка также отметила, что помимо подготовки к шоу она продолжает работать и над новым альбомом.

«Как только все запишу, сразу смогу сказать дату выхода. Я на студии провожу все свое свободное и несвободное время. Альбом уже почти готов, осталось совсем немножко. Иногда и голос может устать, я пишу по две песни в день, это не так уж и просто. Выходные или не выходные, достаток и недостаток сна влияют, песни непростые, но мы все делаем. Альбом будет разнообразным, никто из моей команды его пока не слышал, я готовлю для них сюрприз. Сперва будет предпрослушивание, мы выберем вместе с командой синглы, песни, на которые стоит обратить внимание, самые близкие сердцу. Песни будут и быстрые, и медленные, и, возможно, в стиле, к которому вы не привыкли», - пояснила певица.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал «Радиоточке НСН», что коллектив, собравший в марте 65 тысяч зрителей на пяти концертах на «ВТБ Арене», не будет замахиваться на десять выступлений, а представит к своему 30-летию 360-градусное шоу.