Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что потенциальный избранник может покорить ее сердце хорошим отношением. Ее цитирует The Voice.

По словам исполнительницы, познакомиться с ней можно только через общих друзей.

«Сложно ли меня удивить? Очень сложно. Это правда. Да и удивлять меня не нужно, на самом деле. Нужно просто покорить мое сердце хорошим отношением», — поделилась певица.

Ранее Алсу рассказала, что ей некогда общаться с мужчинами. Артистка отметила, что на данный момент «черпает любовь в детях» и не исключает, что когда-то снова станет матерью.