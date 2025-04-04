«Шукшин не давал ни копейки»: у умершей Зильбер не было денег на смесь для сына

У умершей Фрейи Зильбер не было денег на смесь для внука Марии Шукшиной Марка. Сын актрисы не помогал девушке и сыну. Об этом рассказала знакомая Зильбер.

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Девушка общалась с Зильбер с 2017 по 2019 годы. Она говорит, что тогда Фрейя «казалась очень потерянной и очень несчастной женщиной». Наедине с трудностями мать осталась одна.

«Денег не было, даже чтобы купить ребенку смесь. Порой она пыталась занимать, просила то 800 рублей, то 4000 на питание для Марка», - поделилась собеседница в разговоре с Woman.ru.

По ее словам, сын Шукшиной Макар «не давал ни копейки, не помогал». Мать тоже отвернулась, говорит она, обратиться за помощью было не к кому.

«Тогда ходили слухи, что она сбежала в Москву, потому что отчим домогался ее. В Москве тоже пришлось несладко», - рассказала девушка.

Она отмечет, что Фрейя «была на связи с актрисой», однако интерес знаменитой бабушки сводился якобы лишь к тому, чтобы забрать мальчика.

«Большое горе»: Шукшины впервые высказались о гибели Фрейи Зильбер

Ранее сообщалось, что 26-летнюю Зильбер кремировали.