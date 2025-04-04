Стало известно, как живет семья Заворотнюк после смерти актрисы

В день рождения Анастасии Заворотнюк на ее могилу пришли муж, фигурист Петр Чернышев, и дочери актрисы Мила и Анна. Как живет семья после смерти артистки, разбиралась газета «Аргументы и факты».

В 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, перенесла операции и длительное лечение в стационаре. При этом Петр Чернышев много работал, чтобы оплачивать лечение жены и содержание дома. А в 2023 году он перестал выходить на лед после выписки жены из клиники. 30 мая 2024 года дочь актрисы сообщила, что ее мама скончалась после продолжительной и тяжелой болезни. У Анастасии Заворотнюк остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и шестилетняя Мила.

Младшая дочь актрисы родилась после 10 лет совместной жизни с Петром Чернышевым. По словам друзей семьи, для того, чтобы забеременеть Заворотнюк пришлось пройти процедуру ЭКО. Мила появилась на свет, когда ее маме было 47 лет. Беременность актриса долго скрывала, а рождение дочери называла «большим чудом».

Вскоре после рождения Милы Анастасия Заворотнюк перестала посещать мероприятия и давать интервью. А в августе 2019 года появилась информация о том, что у «прекрасной няни» глиобластома. Старшая сестра Милы Анна единственная поддерживала связь с прессой и отвечала подписчикам в соцсетях. Однажды у нее спросили, не злится ли она на сестру, ведь ее рождение могло способствовать болезни матери. В ответ Анна попросила отписаться от нее.

После смерти жены Петр Чернышев замкнулся в себе, а поклонники обратили внимание на то, что он поседел и будто бы постарел лет на 20. В феврале 2025 года он вышел на лед вместе с дочерью и американской подругой Наоми Ланг. Пара исполнила номер в честь Анастасии.

3 апреля Петр вместе с дочерью встретили день рождения актрисы на ее могиле. Мила была рядом с папой, пока он расставлял цветы, а потом бережно подсыпала горстку земли. Перед отъездом папа с дочкой поцеловали крест на могиле жены и мамы.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Петр Чернышев продолжает носить обручальное кольцо после смерти своей супруги.