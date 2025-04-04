Бывшая жена Паши Техника о состоянии рэпера: «Мы не знаем, работает ли у него мозг»

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила в Telegram-канале, что врачи Таиланда не могут определить, жив ли еще рэпер.

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По словам блогерши, накануне экс-супруга перевезли в клинику, где врачи не могут даже сделать томографию, чтобы посмотреть работу его мозга.

«Мы не знаем, работает ли у него мозг. Отключился он или нет. Зрачки его не реагируют. Подключить аппарат по каким-то причинам непонятным не могут. У меня нет слов просто», — заявила она.

Карицкая пояснила, что транспортировать музыканта в другую больницу также нельзя, поскольку невозможно определить работу его мозга. Экс-супруга рэпера назвала «непонятной» ситуацию, жив ли еще рэпер.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на близких Паши Техника сообщил, что у артиста остановилось сердце, но врачам удалось завести орган. В окружении рэпера сообщили, что «динамика положительная».

В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу. Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.