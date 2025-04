Семья Брюса Уиллиса — случай во многом исключительный. К удивлению многих поклонников, даже после расставания актёр остался в очень тёплых отношениях с Деми Мур. Более того, экс-супруга «крепкого орешка» прекрасно ладит с его нынешней женой Эммой Хеминг, и вместе им удаётся поддерживать его в борьбе с неизлечимым недугом. Разумеется, дочери Уиллиса и Мур росли в такой же дружелюбной атмосфере — по сей день Румер, Талула и Скаут невероятно близки. По мнению некоторых, даже слишком.

Не так давно 36-летняя Румер стала гостьей подкаста What In the Winkler!, где вспомнила о счастливом детстве в окружении сестёр. Там она призналась, что они с Талулой и Скаут до сих пор любят оставаться с ночёвкой у звёздной мамы и часто спят с ней на одной кровати. Они также порой принимают ванну вместе.

«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — подчеркнула Румер.

К слову, к откровениям этой семьи не привыкать. Не так давно случайным образом был найден личный дневник Деми Мур, который она вела до замужества с Брюсом Уиллисом. Там обнаружились шокирующие подробности о её детстве, отношениях с матерью и злоупотреблении наркотиками. Подробности читайте здесь.