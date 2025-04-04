Налоговая закрыла бизнес Сергея Лазарева

Налоговая закрывает бизнес певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источники.

Речь идет о кондитерской Лазарева для собак — компании «Пудель-Штрудель». Год назад ее счета заблокировали из-за вовремя не поданной декларации о доходах. Также сообщалось, что в ноябре 2023 года официально началась процедура ликвидации кондитерской.

Теперь регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности данных. О наличии каких-либо задолженностей у «Пуделя-Штруделя» перед налоговой не сообщается.

Напомним, что сам Лазарев известен как любитель собак. У него дома живут два животных из приюта — Дейзи и Лиса. Первую он подобрал во время съемок, а вторую — во время посещения одной из благотворительных выставок.