Стало известно, сколько заработал Киркоров на своем бизнесе

Певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе. Об этом стало известно «Страстям».

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Согласно данным из открытых источников, Филипп Киркоров в 2024 году благодаря ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработал 161,2 миллиона рублей. Чистая прибыль организации составила 148 миллионов рублей.

Годом ранее организация певца заработала 195 миллионов рублей, а чистая прибыль тогда составила 158 миллионов рублей. Указано, что компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Вероятнее всего, именно через эту организацию Киркоров получает деньги за свои выступления.

Интересно, что на ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей. Кроме того, в феврале 2025 года у компании были задолженности по налогам на 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров купил на выставке две картины у юной художницы.