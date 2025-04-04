Собчак прокомментировала клиническую смерть Паши Техника

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала клиническую смерть рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). В своем Telegram-канале «Собчак» она заявила, что все утро переписывалась с близкими музыканта и пытается оказать помощь.

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Напомним, что Техник по-прежнему находится в коме в таиландском госпитале. Ранее проект «Выжившие» заявил, что артист пережил клиническую смерть, однако его удалось спасти.

«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — написала Собчак.

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Она приложила скриншот переписки из WhatsApp с одним из близких людей Техника. Собеседник Собчак заявил, что у рэпера «началось кровотечение» и он умер, однако врачам удалось снова завести его сердце. Собчак же заявила, что связалась со знакомой, которая имеет «большие связи в больнице» и постарается оказать помощь в ситуации.