Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) пережил клиническую смерть. Об этом заявил проект «Выжившие» в Telegram-канале.

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В публикации утверждается, что артист «умер», однако после его сердце снова «завели».

«Динамика положительная», — добавил проект.

Ранее бывшая жена Техника Ева Карицкая заявляла, что музыканта хотят перевезти вертолетом в другой центр, однако шансы пережить перелет невысоки — около 20%. Госпиталь, в котором находится рэпер, не разрешает провести транспортировку. При этом экс-супруга жаловалась, что с субботы врачи госпиталя и вовсе уйдут «на выходные до понедельника».

Напомним, что рэпера госпитализировали в Таиланде на прошлой неделе. По словам знакомых, Технику стало плохо за несколько дней до попадания в больницу — предположительно, это связано с отравлением наркотическими веществами. Ивлев находится в коме, у него тяжелое поражение легких — кровь насыщают кислородом с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).