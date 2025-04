«Часть шоу»: психоаналитик оценила состояние Киркорова после смерти отца

СМИ сообщают о тяжелом состоянии певца Филиппа Киркорова после смерти отца, исполнитель якобы страдает за закрытыми дверями своего особняка. В частности, бывшая помощница певца отмечала, что Киркоров так горюет по отцу, что даже отказывается есть.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук заявила, что в страшное отчаяние и депрессию звезды после смерти отца поверить не может. Она отметила, что потеря родителя — большая утрата, но естественная, тем более, когда возраст такой преклонный. Киркоров, по ее мнению, помог прожить отцу прожить долгий век.

— Поэтому не могу поверить, что Киркоров искренне убивается из-за смерти отца. Смерть древнего старика, обласканного любовью, заботой, не повергает оставшихся людей в какой-то жуткий траур. Это светлая грусть, горевание, которое быстро заканчивается, переходя в чудесные воспоминания об ушедшем, — объяснила психоаналитик.

По словам Смолярчук, не стоит забывать, что Киркоров остается влиятельным шоуменом и народным артистом, поэтому может сделать собственное горе частью шоу. Врач предполагает, что певец долго много и хорошо ухаживал за пожилым родителем, видел его состояние, поэтому его психика уже постепенного готовилась к естественной смерти отца.

— Сказать, что эта смерть разрушит артиста, лишит его сна, покоя и аппетита — нет, это чистой воды шоу-бизнес и привлечение внимания, — сказала она в беседе с «Радио 1».

Киркоров ранее сообщил, что сожалеет о том, что его не было рядом с родителями в моменты их смерти. Он добавил, что трагедия выбила его из строя, но «Show must go on». Исполнитель отдельно подчеркнул, что — профессионал.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет, о чем сообщил его сын, эстрадный певец Филипп Киркоров, добавив, что он «больше не ребенок». Официальный представитель артиста заявил, что основной причиной смерти стала остановка сердца.

Прощание с народным артистом России прошло 21 марта в Большом Троекуровском зале на Рябиновой улице. Попрощаться с Бедросом Киркоровым приехали дизайнер Игорь Гуляев, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, российский певец Григорий Лепс, официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

