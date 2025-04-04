Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, пожаловалась на неудачную смену имиджа. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

© Lenta.ru

28-летняя исполнительница призналась, что захотела нарастить волосы, сделать рваную стрижку и освежить окрашивание в оттенке блонд.

«Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так», — посетовала она.

По словам Коки, на создание нового образа ушло 11 часов. Кроме того, специалисты окрасили ее локоны не в ожидаемый блонд, а в более русый оттенок. Вдобавок наращенные пряди оказались кудрявыми.

«Почему на мой абсолютно прямой волос наращиваются кудри? Ладно, не буду паниковать. Сказали, что только они [кудрявые пряди] подвластны укладкам. Но мысль о том, что теперь каждое утро мне надо жечь волосы, чтобы их вытягивать, — треш...» — возмутилась артистка.

В конечном итоге звезда обратилась за помощью к стилисту Владу Лисовцу, который помог Коке исправить ситуацию. Так, эксперт вернул знаменитости короткую стрижку и восстановил прежний цвет волос.

«Вывод: иногда лучше ничего не менять, чем что-то менять, чтобы просто поменять», — подытожила певица.

В марте фанаты оценили кардинальную смену имиджа Егора Крида фразой «спасибо, что не лысый». 30-летний исполнитель запечатлел себя в зеркало и продемонстрировал новую стрижку с прикрывающими лоб темным кудрями.