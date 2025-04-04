Квартиру Михаила Ефремова активно шумоизолируют

Квартиру актера Михаила Ефремова, в которой он собирается жить после выхода из тюрьмы, активно шумоизолируют — вероятно, от журналистов и соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сейчас к жилью артиста подвозят шумоизоляционные материалы. После выхода на свободу Ефремову будет нельзя менять место жительства: он вернется туда же, где жил до ареста. Однако всем журналистам известен этот адрес, а потому актер решил принять меры предосторожности.

Поскольку Ефремов освободится уже на следующей неделе, ремонт проводится ускоренными темпами. Это вызвало негодование соседей, которых беспокоит шум от строительных работ. Их ход контролируют дочь артиста Вера.

Ранее Shot со ссылкой на полученную запись телефонного разговора сообщал, что Ефремов хочет устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после выхода на свободу. При этом на суде по условно-досрочному освобождению он обещал больше не пить, назвав алкоголь своим главным врагом.

Появилось видео квартиры, где будет жить Ефремов после выхода из колонии

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.