Квартиру Ефремова начали шумоизолировать после обещания актера устроить «чудовищную движуху»

Близкие актера Михаила Ефремова активно готовятся к его освобождению. Из колонии он должен будет выйти уже на следующей неделе. Его повезут сразу в Москву, в его квартиру, где сейчас ведется ремонт. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что к возвращению артиста в помещении устанавливают шумоизоляцию.

Ход работ в квартире Ефремова контролирует его 20-летняя дочь Вера. Отмечается, что недавно были привезены шумоизоляционные материалы. По всей вероятности, Михаил не хочет, чтобы его беспокоили соседи и журналисты, которые знают его адрес. А так как съехать он не может, то пришлось прибегнуть к таким методам.

Также источник предполагает, что шумоизоляция необходима, чтобы посторонние не слышали, что происходит в квартире. Напомним, что, по данным SHOT, находясь в колонии, актер связался с другом и пообещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения.

Появилось видео квартиры, где будет жить Ефремов после выхода из колонии

Отметим, что УДО Михаилу одобрили из-за состояния его здоровья. В колонии у него появились проблемы с сердцем и легкими, поэтому в первую очередь после выхода на свободу он собирается лечиться.

Ранее появилась информация, сколько Михаил Ефремов сможет зарабатывать после освобождения.