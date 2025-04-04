Рэпер написал трек о порноактрисе, устроившей 12-часовой секс-марафон с 1057 мужчинами

Популярный американский рэпер Lil Mabu записал необычный трек, в котором похвастался насыщенной сексуальной жизнью со своей избранницей. Всё бы ничего, вот только речь идёт о девушке с OnlyFans Бонни Блю, которая стала известна в Сети благодаря 12-часовому секс-марафону с 1057 мужчинами. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, песня была выпущена на следующий день после того, как 20-летний рэпер объявил о помолвке с порноактрисой. Судя по тексту нового хита, интимная жизнь Бонни в отношениях не менее бурная, чем до них. Lil Mabu гордо рассказывает, что у модели параллельно есть ещё 10 любовников. И это самое безобидное из откровений молодого артиста. Судя по всему, Lil Mabu не против того, что у его возлюбленной сексуальные отношения с другими парнями, ведь главное для рэпера — что её сердце принадлежит только ему.

Сама порноактриса, кажется, только поддержала выпуск трека со столь скандальным содержанием и даже позировала для обложки новой песни своего жениха. К слову, Бонни старше него на 5 лет.

Рэперы такие рэперы!