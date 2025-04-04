Дмитрий Нагиев пошел по стопам Елены Блиновской

Дмитрий Нагиев почти перестал появляться в кино. По всей видимости, все силы шоумен бросил на ведение курсов личностного роста в Дубае. Удовольствие для желающих освоить азы актёрства и не только не из дешёвых. Базовый курс с участием Дмитрия стоит около 40 000 рублей. Интенсив же от Нагиева и его сына Кирилла в ОАЭ обходится в почти полмиллиона рублей.

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Как пишут СМИ, продающий курсы Нагиева, в их программу включены методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга.

В Сети уже вовсю обсуждают, что Нагиев пошел по стопам находящейся в СИЗО Елены Блиновской, и называют его новым гуру марафонов. Поговаривают также, и об этом сообщает aif.ru, что курсы Дмитрия Нагиева пользуются особым спросом у дубайских эскортниц.

Ранее Дмитрий Нагиев жестко высказался о коллегах, которые «во всеуслышание делят детей».