Блогер Влад Бумага бросил убыточный ресторанный бизнес

Блогер Влад A4 (настоящая фамилия — Бумага) бросил убыточную пиццерию, которую открыл с ресторатором Антоном Пинским. Как сообщает Telegram-канал Mash, меньше чем за два года работы фирма принесла убытков на 26 млн рублей.

Компания «Пицца-плюс» открылась в июне 2023 года как доставка. Пинский и Бумага хотели захватить рынок пиццы по всей стране, однако популярностью их заведения не пользовалась, несмотря на огромную аудиторию блогера. Кафе были полупустыми, а доставка в регионах также не нашла своих клиентов.

Сейчас чистый убыток компании составляет 26,3 млн рублей. Кроме того, она должна налоговой порядка 500 тысяч рублей. На этом фоне Влад А4 решил выйти из бизнеса, где у него была доля в 50%, оставив Пинскому все накопившиеся проблемы.