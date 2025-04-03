Еще одна звездная пара объявила о расставании

Актриса Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником через свой Telegram-канал, чтобы «избежать слухов и сплетен». В сообщении она подчеркнула, что расставание произошло «без обид, ненависти, вражды и предательства».

Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали. Не получилось, — написала Юлия.

Пересильд начала отношения с Тройником в 2022 году. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Юлия публично подтвердила отношения. В 2023 году в Сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет». Актеры не подтверждали роспись, но часто публиковали совместные фотографии с премьер и отдыха.

Слухи о расставании пары распространились в 2021 году. Когда Пересильд полетела в космос ради съемок фильма «Вызов», поклонники спрашивали у нее, не против ли был Учитель. Тогда актриса сообщила, что они уже несколько лет не вместе, но сохранили хорошие отношения ради детей. Долгое время Пересильд оставалась одна и старательно оберегала свою личную жизнь. Ей не раз приписывали романы с партнерами по съемочной площадке, среди которых были Владимир Машков и Евгений Цыганов. Но подтверждений этому не было.