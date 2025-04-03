Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым

Продюсера Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Яна Рудковская показала фото, на котором держала на удочке пойманную рыбу. Подписчики не оценили досуг продюсера и раскритиковали в соцсетях, сравнив с поступком Сергея Безрукова.

«Отпустите рыбу», «Опыт ничему не учит», «Зачем мучаете рыб», — написали они в комментариях.

Накануне Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки.

Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.