Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым

Продюсера Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах. Роликом с отдыха она поделилась у себя в социальных сетях.

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На записи Рудковская держит на удочке пойманную рыбу. Затем она подносит ее к контейнеру, где лежат другие выловленные рыбы и кладет ее туда.

«Время рыбалки», — подписала продюсер пост.

Большинство подписчиков оценили досуг Рудковской, но нашлись и те, кто негативно отнесся к нему, сравнив ее действия с поступком актера Сергея Безрукова.

«"Отпустите рыбу", "Опыт ничему не учит", "Зачем мучаете рыб"», — написали они в комментариях к видео.

Ранее Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки в Ростове-на-Дону, куда он приехал на гастроли. Поводом к этому стало то, что, когда актер там находился и выловил двухметровую рыбу, в городе действовал запрет на рыбную ловлю, в том числе щук.