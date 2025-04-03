Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

Дочь певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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35-летняя наследница артистки запечатлела себя в зеркале на мансарде в полный рост на фоне стеллажа с картинами и книгами. Она стояла у шеста в черном боди с длинными рукавами и вырезом до талии, который был оформлен шнуровкой.

В то же время Плаксина распустила уложенные волнами волосы и отказалась от декоративной косметики на лице, показав естественную внешность.

В марте старшая дочь музыканта Сергея Шнурова показала фото в купальнике.