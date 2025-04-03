Лена Катина рассказала о глубокой депрессии после распада «t.A.T.u»

Певица Лена Катина, экс-солистка группы «t.A.T.u», рассказала, что впала в глубокую депрессию после распада коллектива, пишет «Комсомольская правда».

В 2003 году группа представила Россию на конкурсе «Евровидение». Катина и Юля Волкова выступили с песней «Не верь, не бойся, не проси» и в итоге заняли третье место. После участия в конкурсе девушки гастролировали по всему миру и жили в бешеном ритме.

«Очень сложно поверить, что это происходит именно с тобой. В какой-то момент начинает сносить крышу — это так называемая «звездная болезнь». Мне корону с головы очень технично сбили мои близкие подруги и мама — они доступно объяснили, что со мной происходит, и почему какие-то вещи не стоит делать», — отметила исполнительница.

По ее словам, после четырех лет тусовок, гастролей, интерактива с коллегами и с другими артистами она устала, «это перестало быть интересным».

В 2009 году дуэт распался, исчерпал себя, пояснила Катина. Она добавила, что тяжело переживала распад «t.A.T.u», не знала, как ей дальше строить свою жизнь.

«Это был очень тяжелый период. Я поняла, что не справляюсь. Пошла к психологу, сказала: «Мне кажется, у меня депрессия», и мы начали работать», — признала экс-солистка.

Катина резюмировала, что выйти из депрессии ей помог сольный проект, пусть и не такой глобальный, как прежний: «пусть там был стадион, а тут маленький клуб, но зато это твое, личное».