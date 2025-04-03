Певица Плетнева борется с жесткой депрессией написанием картин

Открытие ярмарки современного искусства «Арт Россия» состоялось в Гостином дворе в Москве. Мероприятие посетила российская певица Анна Плетнева, которая, как выяснил корреспондент сайта «Страсти», тоже имеет отношение к изобразительному искусству.

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Исполнительница призналась, что временами она сталкивается с жесткой депрессией. Справляться с ней Анне помогает написание картин. По словам Анны, ее последняя работа называется «Портал». На ней изображены буддисты. Кроме того, Плетнева заявил, что обожает рисовать с натуры.

«Периодически, очень редко, когда у меня тяжелейшая депрессия. Это бывает очень редко. Я вот спасаюсь так: у меня есть краски, холст, и я пишу. Последнюю картину я подарила Алексею Романову. Она называется портал. На ней изображены буддисты… Вообще я обожаю рисовать, лепить с натуры. Это всегда очень увлекательно. Я считаю, что человеческое тело — это самое красивое, что может быть», — рассказала певица.

Ранее 47-летняя Плетнева пожаловалась на самочувствие. Певица рассказала, что стала задыхаться на концертах.