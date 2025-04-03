Марина Федункив ответила на волнующий поклонников вопрос о материнстве в 53 года

В октябре 2024 года Марина Федункив впервые стала мамой, о чём стало известно только спустя месяц после рождения малыша. Пол и имя первенца 53-летняя актриса тщательно скрывала, однако недавно появилась информация, что у звезды Comedy Woman родился сын. Чуть позднее она подтвердила это и раскрыла его необычное имя — мальчика назвали Теодор, в честь дедушки Марины. В новом интервью изданию «Вечерняя Москва» Федункив дала редкий комментарий о полугодовалом Теодоре и ответила на волнующий поклонников вопрос — не тяжелее ли быть мамой в её возрасте, чем в более молодом возрасте.

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Не без юмора Марина призналась, что сравнивать ей сложно, ведь опыта быть мамой в 20 лет у неё нет. Однако она подчеркнула, что эту роль — роль матери — она ждала всю жизнь.

«Новую роль получил и мой муж — теперь он папа. Мы мечтали стать родителями, и это произошло, мы безумно счастливы. Всё, что касается ребёнка, стараюсь делать сама — не хочу ничего упустить, понимаю, как быстротечен этот миг. Рождение ребёнка даёт тебе почувствовать истинную, безусловную любовь — желаю испытать это счастье каждой женщине», — добавила артистка.

Ранее Лера Кудрявцева раскрыла неожиданный факт о родившей первенца в 53 года Марине Федункив. Ведущая, как выяснилось, была в шоке, узнав, что актриса кормит малыша грудью. Подробности читайте здесь.