Канье Уэст подтвердил "побег" Бьянки Цензори

Рэпер Канье Уэст в своей песне BIANCA из нового альбома WW3 подтвердил, что расстался с Бьянкой Цензори после недавнего скандала в X. Об этом сообщает Page Six.

В своей песне Уэст рассказал, что из-за серии его пугающих постов, в которых он называл себя нацистом и публиковал изображения свастики, у Цензори случалась паническая атака и она сбежала от него.

«Моя малышка, она сбежала. У нее приступ паники, и ей не нравится, как я пишу в Twitter; Пока Бьянка не вернется, я не сплю всю ночь; Я действительно не знаю, где она находится», — говорится в его треке.

При этом в песне рэпер признался, что отслеживал местоположение Цензори через свое приложение Maybach.

Также в треке говорится, что до ухода его жена пыталась отправить Уэста в больницу, но он отказался, потому что «не болен и не понимает этого». Кроме того рэпер высказался в адрес родственников Цензори, обвинив их в том, что они пытаются заставить его «сидеть взаперти».

«Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась; Вернись ко мне; Я знаю, что я сделал, чтобы ты сошла с ума», — зачитал Уэст.

Напомним, что скандал вокруг рэпера разгорелся в начале февраля. Причиной стали десятки постов в X, в которых Уэст заявлял, что он «нацист», «любит Адольфа Гитлера» и «все белые люди — расисты». Через несколько недель рэпер решил пойти дальше, позируя в футболке с изображением свастики.