Историк моды Александр Васильев предрек России смену рас и религий

Уехавший жить во Францию историк моды Александр Васильев в очередной раз заговорил о России. На этот раз экс-телеведущий Первого канала заявил, что нашу страну ждет смена рас.

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По мнению искусствоведа, Россия закрылась от западного мира, но открылась восточному.

«Это приведет, конечно, к расовым изменениям. Восточные люди лучше размножаются, чем западные. И надо быть к этому готовым. То есть я предвижу в России смену рас. Голубоглазых будет мало, блондинов тоже, а вот темненьких будет очень, очень много», — заявил Васильев в разговоре с писательницей Евгенией Волк.

Васильев предсказал и смену религий в России. Он считает, что в стране будет доминировать ислам.

Александр уверен: на формирование нового поколения уйдет 25 лет. При этом историк моды предрек отъезд «великих деятелей культуры» из страны.

Васильев эмигрировал во Францию из-за спецоперации на Украине. С тех пор Александр нелестно высказывается в адрес соотечественников. Бывший ведущий «Модного приговора» признался, что не скучает ни по чему российскому, а если начнет тосковать, то включит романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер — ему хватит полчаса прослушивания.