Бьянка Цензори игнорировала Кардашьян после расставания с Уэстом

Бизнесвумен Ким Кардашьян пыталась поддержать Бьянку Цензори после разрыва с Канье Уэстом. Об этом сообщает Page Six.

Цензори не намерена обсуждать происходящее с Кардашьян, однако инсайдеры говорят, что ее намерения исключительно благие.

«Бьянка игнорировала Ким, но ей все равно было важно дать понять, что она рядом. Если ей когда-нибудь понадобится поговорить. Ким чувствует, что она единственный человек на этой планете, который действительно знает, через что прошла Бьянка», — сообщил инсайдер издания.

Накануне Канье Уэст подтвердил расставание с Бьянкой Цензори. В композиции «Jesus Walks», утверждает Page Six, музыкант также признался, что отслеживает местоположение Цензори через свое приложение Maybach. Кроме того, в песне артист осуждает родственников супруги за то, что семья пытается заставить его «сидеть взаперти».

Уэст и Цензори поженились в 2022 году, но после торжественной церемонии вручения «Грэмми-2025» начали появляться слухи о расставании пары. По данным Page Six, знаменитости завершили отношения еще в феврале 2025 года.