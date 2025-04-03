После освобождения из колонии Ефремов отправится в больницу

Актер Михаил Ефремов, который 9 апреля будет освобожден из колонии по УДО, сразу после тюрьмы отправится в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash ссылкой на адвоката Ефремова.

Как рассказал собеседник издания, у Ефремова подозревают проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком. По этой причине актер принял решение не возвращаться к работе до полного обследования у врачей.

Отмечается, что Ефремов уже получил постановление об УДО, но пока что продолжает соблюдать режим и все запреты. При этом адвокат артиста добавил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Ефремова уже ждет съемка в фильме, является фейком.

Напомним, что 8 июня 2020 года в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, водитель которого умер. Сам же Ефремов за смертельное ДТП был приговорен к 7,5 годам колонии.

Ранее появилось видео квартиры, где будет жить Ефремов после выхода из колонии.