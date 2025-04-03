19-летнюю невесту Лепса заподозрили в подчинении артисту

Народный артист России Григорий Лепс по-настоящему влюблен в свою 19-летнюю невесту Аврору Кибу. Таким мнением с сайтом «Страсти» поделился продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер описал историю знакомства пары словами «артист влюбился в фанатку».

«У них искренняя любовь, это видно, это чувствуется. Не пиар-роман, который делается ради хайпа и денег. Григорий в личных отношениях достойный мужик, настоящий. А она такая девочка красивая, ему подчиняется», — сказал Дворцов, предположив, что Лепс и Киба скоро поженятся.

По мнению продюсера, исполнитель готов сделать для молодой возлюбленной все, если захочет. «Так что, если она захочет, то с помощью Лепса станет весомой звездой на нашей эстраде», — добавил он.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Григорий Лепс столкнулся с низкими продажами билетов на концерты.